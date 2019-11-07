عمليات قتل واختطاف تنفذها ميليشيات إيرانية تابعة للحشد ضد شباب التظاهرات بموافقة عبد المهدي

عمليات قتل واختطاف تنفذها ميليشيات إيرانية تابعة للحشد ضد شباب التظاهرات بموافقة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نشطاء وإعلاميين إن مليشيات مسلحة تعمل لصالح إيران مدعمة بعناصر من الحرس الثوري الإيراني بدأت في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا في بغداد مع عبد المهدي بضرورة استهداف الشخصيات المؤثرة في الحراك الثوري وتنفيذ عمليات اغتيال متفرقة في محاولة لإيقاف المد الثوري في البلاد.وبدأت تلك العمليات اليوم باستهداف الدكتور “عباس” مسؤول المفرزة الطبية على جسر الأحرار وسط بغداد برصاصة في القلب، في وقت كان يحاول إقناع القوات الحكومية بضرورة السماح لهم بأداء عملهم كونهم كوادر إسعافية.فيما تحدثت أنباء أخرى عن استهداف طبيب آخر و5 مسعفين استشهدوا جميعا الأربعاء 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.كما جرى اغتيال وتصفية الناشط أمجد الدهامات في محافظة ميسان جنوبي العراق في منطقة الشبانة بمدينة العمارة على يد المليشيات المسلحة التابعة لإيران.في تلك الأثناء ترددت أنباء عن اختطاف شقيق منتظر الزيدي، فيما لم يعرف إلى الآن مصير الناشطة صبا المهداوي التي تم اختطافها على يد مليشيات مسلحة لتقديمها مساعدات للثوار في ساحة التحرير ببغداد.

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