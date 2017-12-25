عمليات نينوى:حماية سدالموصل من أهم عمليات التنسيق المشترك
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، ان التنسيق المشترك للقوات العراقية cts وقوات الجيش الايطالي تعتبر من اهم الانجازات الحالية في نينوى.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم:ان “التعاون والتنسيق المشتركة بين القوات العراقية cts والقوات الايطالية افرز عملية تأمين كبيرة لسد الموصل والعاملين فيه، اضافة للسكان في المنطقة”.واضاف ان “القوات الايطالية التي هي جزء من التحالف الدولي وتتولى اليوم تأمين سد الموصل الى جانبنا تقدم خدمة التدريب وتساعد في الحفاظ على الكادر الهندسي الموجود هناك وعلى بنى السد”.يشار الى ان الـcts هم قوات العمليات الخاصة التي تتولى الاشراف وتأمين سد الموصل الى جانب القوات الايطالية.