عملية عسكرية في ديالى لملاحقة داعش

بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- اعلن مصدر أمني عراقي إن القوات الامنية شّنت ،اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى(60 كم شرق بغداد)، لملاحقة عناصر تنظيم داعش بعد مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح في ساعة متأخرة من ليلة امس .وأوضح المصدر ، أن “مسلحين مجهولين يرجح أن يكونوا تابعين لتنظيم داعش قتلوا يوم امس عائلة مكونة من 4 اشخاص بأطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى” ، مشيرا الى ان “طبيبة تعمل في دائرة صحة ديالى من بين القتلى”.مضيفاً ، ان “قوات امنية عراقية بدأت اليوم عقب الحادثة شّن عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المنطقة بعد ان بدأت العمليات الارهابية لخلايا التنظيم تتصاعد في الاونة الاخيرة “.وتقول القيادات العسكرية العراقية ان تنظيم “داعش” الارهابي بات يعتمد على نحو متزايد على الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال وغرب البلاد في 2014.