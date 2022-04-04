عموري:الإمام المهدي أبلغنا بعدم ترك المناصب الحكومية !!!

عموري:الإمام المهدي أبلغنا بعدم ترك المناصب الحكومية !!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، تشكيل حكومة بمشاركة التيار الصدري والاطار التنسيقي، مبينا ان التيار الصدري مازال ضمن الاطار التنسيقي ولم يعلن الانسحاب منه.وقال الحكيم في حديث صحفي، “انني اقترح تشكيل حكومة من ثلاث ارباع مجلس النواب والمتبقين يذهبون للمعارضة من القوى السنية والمستقلين والكرد اما الشيعة فلا لأن الامام المهدي ابلغنا بعدم ترك المناصب ”.واضاف ان “مشاركة الاطار والتيار والقوى السنية والكردية الرئيسية سينهي الخلاف ويمضي بالعراق الى بر الامان ولا توجد مبررات لابقاء الوضع كما هو “.واشار الحكيم الى ان “تأسيس الاطار جرى قبل عام من الانتخابات النيابية وبمشاركة التيار الصدري ذاته الى انه جمد مشاركته في الاجتماعات بسبب قرار الانسحاب من الانتخابات ومن ثم العودة ولم يعلن لغاية الان انسحابه من الاطار”، مبينا ان “الاطار هو هيكل سياسي موحد وجامع للقوى الشيعية التي تخدم مشروعنا الثوري الإسلامي!! ”.

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