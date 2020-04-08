عموري يسلم صالح كتاب مرشح خامئني لرئاسة الوزراء

عموري يسلم صالح كتاب مرشح خامئني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، الاربعاء، عن تسليم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم  كتابا إلى رئيس الجمهورية بشان ترشيح مرشح إيران مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.وقال النائب عن الفتح عامر الفايز أن “القوى الشيعية المتمثلة بتحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وحزب اليعقوبي وفالح الفياضي وقعوا على كتاب ترشيح مرشح إيران لرئاسة الوزراء”.وأضاف أن “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سلم رئيس الجمهورية برهم صالح كتاب القوى الشيعية الولائية يتضمن رفض تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وترشيح مصطفى الكاظمي بدلا منه”، مشيرا إلى أن “الموقعين على كتاب الترشيح هم رؤساء الأحزاب والكتل السياسية وليس أعضاء البرلمان أو مسؤولين آخرين”.يذكر أن سبب  رفض عمار الحكيم للزرفي لدرجة الحقد لاتهامه بحرق واقتحام مرقد “أصبع” عمه محمد الحكيم من قبل شباب النجف الثائر ضد ايران وذيولها.

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