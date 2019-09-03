عندما يحكم العراق ضعفاء خونة تتجاسر الكويت عليه

عندما يحكم العراق ضعفاء خونة تتجاسر الكويت عليه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شن اعضاء بمجلس الامة الكويتي، الثلاثاء (03 ايلول 2019)، هجوماً على العراق على خلفية شكوى قدمها لمجلس الامن، بشأن إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن النائبة في مجلس الامة صفاء الهاشم قولها معلقة على الشكوى “هذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً…الكحل بعين الرمدة خسارة”. فيما رأى النائب أسامه الشاهين أن “‏شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز، وليس مستغربا من جار الشمال”، مطالبا حكومته بـ”ردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة”. وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، قد سلم رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها إن ” بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده”.وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في “خور عبدالله” من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق”، معتبرة أن ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

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