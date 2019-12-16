عن القرود واللواط والشجرة الخبيثة والشاهبندر

عن القرود واللواط والشجرة الخبيثة والشاهبندر
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بقلم:قاسم سرحان

( عند الأحتلال البريطاني للعراق , كان لأبناء ذي قار – الناصرية – موقفا مشرفا في مواجهة الأحتلال , وكان من شدّة المقاومة الشرسة لأبناء الناصرية الكرام ان احتمت مجموعة من ابطالها خلف شجرة لردع الغزاة الانكليز , فما كان من الضابط البريطاني الاّ انّ امر قواته بتدمير الشجرة ومن خلفها , وقال لأاتباعه من الجيش البريطاني أن اقلعوا هذه الشجرة الخبيثة …. وعليه وبعد سنوات استخدمها الرعاع ضدّ ابناء الناصرية الابطال الشرفاء )

لم يتعرف الشعب العراقي بكلّ تأريخه الطويل على قردة وابناء قردة كما تعرف على القرود التي جلبها الأحتلال الامريكي الفارسي الصهيوني للعراق العظيم . كنّا حقيقة نسمع بالقردة , واذا أحبّ احدنا التطلع عليهم في العراق يذهب الى حديقة الحيوان في بغداد العرب … كنا نشاهد تلك القرود التي هي اصلا حيوانات بريئة تقفز على الحبال التي وضعت لها بدل الاشجار .. لم نكن نعرف أن ياتي يوم ليعلمنا انّ القرود البشرية كسبت من القرود الحيوانية اللعب على الحبال .. حيث ظهر لنا أن اشهر القرود واكثرها رقصا على الحبال والاشجار الوطنية هي القرود التي جلبها الأسلام السياسي , وخاصة قرود حزب الدعوة والمجلس الأعلى الاسلامي للثورة الايرانية في العراق .

يعتبر قرود الأسلام السياسي في العراق من اشهر القرود التي خلقتهم البشرية قاطبة , وقد يكون عزة الشاهبندر اشهر قرد بينهم , حتى أنّه ارتقى مرتبة على القرد صاحب مسجد براثا الصغير وعلى القرد عمّار الحكيم الى القرد الأكبر نوري المالكي … وحقيقة انّ القرود في المنطقة الخضراء تليق بهم وعلى لعبهم على الحبال التي يتقافزون عليها فيما بينهم .

ما ازعجني حقيقة هو أتهام المدعو الأعجمي ذو الأصول القوقازية بأتهام أخواتنا واخوتنا بتهمة اللواط ؟! وحقيقة انّ من يعرف المدعو عزّة الشاهبندر وتأريخه المنحط يستغرب حقيقة أتهام ابناء العوائل الوطنية , ومعظمهم من ابناء العشائر العربية التي تتمتع بتاريخ شريف وحاضر مشرق لايمكن للوطي وساقط مفضوح مثل عزّة الشاهبندر النيل منهم .. عزّة الشاهبندر تشهد عليه بارات بغداد الى حارات عمان الاردن الى مقرات العهر في دبي وابو ظبي كم هو انسان لوطي وساقط خلقا وأخلاقا … وتشهد عليه مرجعيات مناف الناجي , كم هو, وغيره تاجر بالجنس العراقي , وكم عدد النساء التي اغتصبها هو وغريمه عمار الحكيم الى مرجعهم الرجعي محمد اليعقوبي في العراق ومدنه المباحة لهم, الى ساقطيهم من الأحزاب الاسلامية الى مراجعهم التي هي اكثر انحطاطا منهم ….. اتهام نسائنا الى ابنائنا من قبل هذا اللوطي يجب ان لاتمرّ مرور الكرام , ولا يمكن لساقط ولوطي منحط مثل الزنيم سارق قوت الشعب العراقي ان تمرّ مرور الكرام ….. هواصلا مطلوب للشعب العراقي كونه قاتل الشعب وجيشه مع الاعداء , وهو اصلا اعترف بدونيته وخسته .. وهو مشهور بعهره ونذالته الى سقوطه المريع , ومثل هذا الخنزير تحرم عليه ارض العراق , ولا يسمح الشعب العراقي بواحد اعجمي ساقط مثله أن ينتمي الى الشعب العراقي العظيم .

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