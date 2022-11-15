عودة أبن عم الحكيم على رئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات

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مصدر سياسي: قاآني أمر السوداني بعدم إقصاء اتباع الصدر والعبادي والحكيم من الحكومة
الإسلامية الكردستانية:المعارضة الكردية ستقدم دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد تمديد عمل برلمان الإقليم
حزب طالباني:حكومة مسرور حكومة تصريف اعمال حاليا
وزارة التخطيط: العراق تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية
الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على العراق
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وزارة التخطيط: العراق تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية
السوداني يوجه بالإسراع في إكمال مشروع تحلية مياه البحر
وزير النفط يدعو وزارة المالية بتسديد ديون وزارة الكهرباء البالغة 23 تريليون دينار
رشيد:الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة أراضيه ومعالجة ملف المياه من مبادئ برنامجي
الكذب عنوان وزارة الكهرباء ..والبداية من تصريح الوزير
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
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