عودة افتتاح السفارة العراقية في دمشق

عودة افتتاح السفارة العراقية في دمشق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت السلطة السورية الجديدة، الخميس الماضي ، عن استئناف العراق عمل بعثته الدبلوماسية في دمشق.وقالت “إدارة الشؤون السياسية في سوريا”: “نشكر مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن وعمان والبحرين وإيطاليا على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق”.وأضافت: “تلقينا وعودا من قطر وتركيا لإعادة افتتاح سفارتيهما في دمشق”.وتابعت: “نأمل في بناء علاقات طيبة مع كافة الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

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