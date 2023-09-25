عودة الحياة لمصنع إطارات بابل في النجف بعد تأهيله

عودة الحياة لمصنع إطارات بابل في النجف بعد تأهيله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح محافظ النجف ماجد الوائلي، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم،  أمس الأحد (24 ايلول 2023)، مصنع إطارات بابل بعد إعادة تأهيله وتطويره ودخوله للخدمة مرة أخرى بعد توقف دام لسنوات.وقال بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ النجف،  ان “الوائلي، شارك مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم حفل إفتتاح مصنع إطارات بابل التابع إلى الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات وذلك بعد إعادة تأهيله وتطويره ودخوله للخدمة مرة أخرى بعد توقف دام لسنوات”. وبيّن الوائلي، بحسب البيان، إن “هذا المصنع هو أحد المصانع المهمة والكبيرة في المحافظة”، مشيراً إلى “أهمية القطاع الصناعي المحلي ودوره في خلق التوازن مع المنتجات المستوردة”، مؤكداً على “ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال القرارات الساندة، وإن الإدارة المحلية مهتمة بدعم وتطوير القطاع الصناعي في محافظة النجف”.من جانبه، ووفقاً للبيان، اكد وزير الصناعة إن “اهتمام الوزارة في تأهيل المصنع هو رسالة واضحة للشراكة بين الوزارة والمحافظة، والسعي لجعل النجف الأشرف مركز صناعياً متقدماً”.يذكر ان عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في العراق لا يتعدى العشرين في المائة من مجموع المصانع الإنتاجية البالغة أكثر من ألف معمل ومصنع في مختلف القطاعات التي خرجت غالبيتها من الخدمة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد جراء تدميرها من قبل ميليشيات الحشد الشعبي بأمر إيراني لتدمير اقتصاد البلد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول في وزارة الصناعة، فيما اقر مجلس النواب ان تشغيلها سيغطي 70% من مجموع البطالة في العراق.

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