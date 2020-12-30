عودة برشلونة إلى نزيف النقاط

عودة برشلونة إلى نزيف النقاط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عاد برشلونة لمسلسل نزيف النقاط، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) خلال مواجهة إيبار، مساء امس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليغا.وسجل عثمان ديمبلي لبرشلونة في الدقيقة 67، بينما سجل كيكي لإيبار في الدقيقة 57.وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع إيبار رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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