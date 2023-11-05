عودة حزب بارزاني إلى كركوك لممارسة نشاطه السياسي

عودة حزب بارزاني إلى كركوك لممارسة نشاطه السياسي
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 كركوك/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عودة الحزب الديمقراطي إلى محافظة كركوك بشكل رسمي.وقال كريم في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي سلّم مقره السابق والذي كان يُشغل من المقر المتقدم للعمليات المشتركة، إلى جامعة كركوك كهدية”.وأضاف أن “الحزب عاد اليوم إلى كركوك وفتح مقراته الأخرى، وسيعود لمزاولة نشاطه السياسي استعدادا لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ونطالب بالابتعاد عن المشاكل مع الأحزاب والمكونات الأخرى”.المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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