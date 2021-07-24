عون:نشكر الكاظمي على منح لبنان مليون برميل نفط يوميا مجاناً من آبار والده في العراق!!!

عون:نشكر الكاظمي على منح لبنان مليون برميل نفط يوميا مجاناً من آبار والده في العراق!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم السبت، عن عزم بلاده توقيع اتفاقية عن منح الكاظمي مليون برميل نفط يوميا  مجانا  من العراق لحل أزمة الكهرباء في لبنان ولتنشيط القطاع السياحي فيها.وأكد عون، أن “إجراءات حل أزمة نقص الكهرباء والوقود اللازم للمنشآت السياحية ستكون قيد التنفيذ خلال يومين”، مؤكدا توجه “وزير الطاقة اللبنانى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى العراق، اليوم ، لتوقيع اتفاقية عن منح الكاظمي  مليون برميل نفط يوميا مجانا لحل أزمة الكهرباء في لبنان”.وقال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني لبحث الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي نتيجة أزمة المحروقات وسبل معالجتها، إن “هناك توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، مؤكدا أن البلد بحاجة لأموال المُغتربين الذين يدخلون الدولار إلى لبنان، إلا أن مشكلة الكهرباء تفاقمت في المنشآت الفندقية”.وأكد أن “هناك مشكلة في تأمين المازوت والوقود والكهرباء على مستوى البلد بأسره؛ ما يؤثر بقوة على القطاع السياحي سواء على المستوى الفندقي أو قطاع المطاعم، إضافة لتأثيره على القطاع الصحي والاستشفائي، وقطاع المواد الغذائية”.وأوضح أنه “أطلع الرئيس اللبنانى على المستجدات المُتعلقة بملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصا البطاقة التمويلية وقرض البنك الدولي، والنازحين السوريين في لبنان”.

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