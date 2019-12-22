عويد:بعض الكتل السياسية استخدمت جمهورها لمنع تمرير قانون الانتخابات الجديد

عويد:بعض الكتل السياسية استخدمت جمهورها لمنع تمرير قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو جبهة التصحيح والتغيير النيابية عباس عويد ،الأحد، بعض الأحزاب والكتل السياسية باستخدام جمهورها لمنع تمرير قانون الانتخابات في جلسة غد الاثنين، مشيرا إلى أن البعض يحاول إفشال تمرير نسبة أعلى الأصوات والدوائر المتعددة.وقال عويد في تصريح  صحفي، إن “الغالبية العظمى مع تمرير قانون انتخابات يلبي طموح الشعب العراقي بعيدا عن امزجة الهواء ورغبات الكتل السياسية”.وأضاف أن “البعض يحاول الضغط من خلال استخدام قواعده الشعبية لمنع تمرير المادة ١٥ و١٦ والتي تخص فقرة الدوائر المتعددة ونسبة حصول المرشح أعلى الأصوات في الانتخابات”.ولفت عويد إلى أن “القانون اذا ما أقر فإنه سيحد من سلطة الأحزاب وفسح المجال أمام المرشحين المستقلين الصعود إلى مجلس النواب”.

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