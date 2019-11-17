عيسى: الفوز حليف المنتخب البحريني على العراق

عيسى: الفوز حليف المنتخب البحريني على العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مساعد مدرب منتخب البحرين، أحمد عيسى، ان المنتخب البحريني جاهز للفوز على العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وقال عيسى في تصريح  صحفي، إن “الأحمر سيدخل للفوز على العراق بهدف اعتلاء الصدارة قبل فترة التوقف خلال الشهور الثلاثة القادمة في مشوار التصفيات، لافتا إلى أن الجهاز الفني درس المنتخب العراقي جيدا ويعرف مكامن القوة والضعف في خطوطه”.وأضاف “لدى العراق أسلوب لعب واضح ويملك لاعبين محترفين ويملك أفضلية واضحة في عامل الجمهور ولكن لاعبي منتخبنا جاهزون لكسب التحدي في ظل الجاهزية التامة”.وستقام المباراة على استاد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً. 

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