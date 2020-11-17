غداًً..افتتاح منفذ عرعر مع العربية السعودية

غداًً..افتتاح منفذ عرعر مع العربية السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، أن منفذ عرعر الحدودي، سيفتتح يوم غد الأربعاء، بدخول 15 حافلة سعودية محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق.وقال الوائلي في تصريح صحفي، إن “افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، سيكون يوم الأربعاء، وتعتبر من الخطوات المهمة في عمل المنافذ الحدودية، لأن منفذ جديدة عرعر بوابة رئيسة مهمة لدول الخليج على العراق”.وأضاف: “نحن متحمسون لهذا الافتتاح، ونأمل في قادم الأيام أن نفتح المنفذ الآخر الجميمة قرب رفحاء، لما للبضائع السعودية من أهمية كبيرة للمستهلك العراقي، وسنكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب السعودي في عملية الاستيراد والتصدير”.وأشار إلى أن “15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية والأدوية، ومهداة من المملكة للشعب العراقي”، مضيفاً: “خلال الأيام المقبلة، سيكون مستوى التبادل التجاري على المستوى فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”.وأوضح، أن “ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي في طور الإنجاز، وفي البداية سيكون التبادل داخل المنفذ مع جاهزية ساحة التبادل التجاري من جانب المملكة، إضافة إلى أن المنفذ العراقي جاهز بنسبة 100% بعد التحسين والإنشاءات بتكلفة من المملكة”.ولفت إلى أن “الطريق الدولي مؤمن من كافة قيادات العمليات المشتركة، وسيشهد الافتتاح الأربعاء ممثلاً برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء، ليؤكد الافتتاح أن العراق والمملكة علاقات تاريخية راسخة”.

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