غداً..أمير قطر في بغداد لتعزيز الحلف العراقي القطري الإيراني

غداً..أمير قطر في بغداد لتعزيز الحلف العراقي القطري الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار الكشف مصدر حكومي مطلع، الأربعاء، عن زيارة امير قطر تميم بن حمد آل ثاني الى العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الخميس. وقال المصدر: إن “امير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور بغداد غدا الخميس ويلتقي الرئاسات الثلاث وعددا من القيادات السياسية”.  وأشار الى أن “امير قطر سيبحث خلال الزيارة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن مشاركة الشركات القطرية باستثمار الغاز بالحقول العراقية”.وأوضح أنه “سيبحث أيضا الملفات السياسية والامنية التي تخص المنطقة”. وفي السياق نفسه ، قال مصدر مسؤول أن زيارة تميم إلى بغداد جاءت لتعزيز التحالف القطري العراقي الايراني.

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