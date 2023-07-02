غداً..إطلاق رواتب المتقاعدين

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ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات أمراً حتمياً
نائب ميليشياوي:قطع إيران المياه عن العراق ” أمر طبيعي”
تحالف الانبار:ملف سرقة أكثر من 100 مليار دينار من قبل قيادي في حزب الحلبوسي تحت يد النزاهة
نائب إطاري يطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق
ائتلاف المالكي:الحلبوسي سرق أموال المحافظات المحررة
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فرنسا..اعتقال (719 )شخصاً في الليلة الخامسة من الاحتجاجات
التظاهرات تمتد إلى الأقاليم الفرنسية في البحر الكاريبي
بولندا تعتزم شراء منظومة “باتريوت” متطورة بقيمة (15) مليار دولار
السودان..معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم بين الجش وميليشيا الدعم السريع
اليوم..وصول قطع بحرية أمريكية إلى ميناء فيتنام
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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- متابعات خاصة
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
لن يستقر العراق نهائيا دون حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
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- صورة وتعليق
وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
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- اذاعة INN