غداً..إطلاق رواتب المتقاعدين

غداً..إطلاق رواتب المتقاعدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يوم غد الاثنين.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، إن “هيئة التقاعد أنجزت جميع إجراءات التدقيق لرواتب المتقاعدين”.وأضاف، أن “رواتب المتقاعدين سيتم رفعها بعد ظهر يوم غد تدريجياً”، عازياً “سبب تأخر رفع الرواتب إلى مصادفة عطلة العيد”.

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