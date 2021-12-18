غداً..إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لاولمبية مشتركة!

غداً..إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لاولمبية مشتركة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوم غد الاحد، مذكرة تفاهم أولمبية مشتركة.وذكرت الاولمبية في بيان : ان “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تدعو جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لحضور توقيع مذكرة التعاون الرياضي المشترك مع اللجنة الأولمبية الايرانية”.واضافت ان “التوقيع سيتم بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ونظيره الايراني سيد رضا أميري، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد بمقر الأولمبية العراقية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد”.وستتضمن المذكرة تبادل المعسكرات التدريبية والخبرات في مختلف الرياضات.

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