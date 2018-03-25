غداً..اجتماع استثنائي لحكومة بارزاني لبحث العلاقات مع بغداد
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع, الاحد, عن عزم مجلس الوزراء في اقليم كردستان عقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين, مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث العلاقات مع بغداد وإنهاء نظام ادخار الرواتب لموظفي الإقليم.وقال المصدر ، إن “مجلس الوزراء في إقليم كردستان سيعقد جلسة استثنائية يوم غدا الاثنين”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أن “المجلس يبحث ضمنها تطبيق نظام الادخار في رواتب موظفي الإقليم فضلا وإعادة فتح المطارات إمام الرحلات الدولية، والعلاقات مع الحكومة الاتحادية، بيع النفط في الإقليم”.وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان أعلنت الأسبوع الماضي، عن استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم وفق نظام الادخار، فيما أشارت الى ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بعد عيد نوروز لبحث مسألة إلغاء نظام الادخار.