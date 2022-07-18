غداً..اجتماع للإطار على مائدة “الفسنجون” لاختيار رئيس الوزراء المقبل

غداً..اجتماع للإطار على مائدة “الفسنجون” لاختيار رئيس الوزراء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد الاجتماع التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا مهما يوم غد الثلاثاء، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.وقال مصدر مطلع في الاطار،  ان “قوى الاطار التنسيقي سوف تعقد اجتماعا مهما يوم غد في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً هناك خلافات بين قوى الاطار بشأن اسم المرشح”.وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “بورصة الأسماء المرشحة تتغير كل ساعة فبعد ان كان محمد شياع السوداني قاب قوسين او ادنى من اعلانه رسميا، برز اسم قاسم الاعرجي وحيدر العبادي وعلي شكري وطارق نجم، ولا اتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة”.

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