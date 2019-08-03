غداً..اجتماع وزاري عراقي مصري أردني في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق

غداً..اجتماع وزاري عراقي مصري أردني في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية، السبت (03 اب 2019)، ملفات الاجتماع الثلاثي العراقي – المصري – الاردني في بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان ، إنه “سينعقد الاجتماع الثلاثي على مُستوى وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر في بغداد يوم الأحد المُوافق الرابع من الشهر الجاري”، مبينا أن “المجتمعين سيناقشون تعزيز العلاقات العربية، والتي تمثل هدفا رئيسا في ستراتيجية وزارة الخارجية، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربي المُشترك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف البيان أن “المجتمعين سيتبادلون الرُؤى، والأفكار حول أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتقييم مُجمل التطوُرات الإقليمية، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربي بما يُساهم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار”.ولفت إلى أن “هذا الاجتماع يعبر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمر حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرجات القمة الثلاثـية التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشتركة”.

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