غداً..استكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال

غداً..استكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم الاربعاء.وذكرت الدائرة في بيان ، أن “جلسة يوم الأربعاء تتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال”.وأضافت، أن “الجلسة تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا”.

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