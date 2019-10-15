غداً.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي العراقي سعد الطائي

غداً.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي العراقي سعد الطائي
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عمان/شبكة اخبار العراق- برعاية وزير الثقافة  والشباب الاردني معالي الدكتور محمد ابو رمان  يفتتح مساء غد الاربعاء المعرض الشخصي للفنان التشكيلي العراقي سعد الطائي في الساعة السادسة من مساء يوم 16/10 في قاعة الاورفلي في عمان.بمنطقة ام اذنية خلف سوق الذهب.

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