غداً.. الأقتراع العام ..تعرف على الدوائر الانتخابية وعدد مرشحيها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع العام للانتخابات النيابية المبكرة غداً الأحد الموافق للعاشر من تشرين الاول 2021.وعلى عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.

وقسمت العاصمة بغداد إلى 17 دائرة انتخابية، يفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، أم البصرة فتضم 6 دوائر انتخابية يفوز عنها 25 نائبا.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما تضم الأنبار 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا.

وفي ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 يفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر يفوز عنها 13 نائبا، أما النجف فـ 3 دوائر ايضا مخصصة لـ12 نائبا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، يفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب.

أما في المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان ، ستكون 5 دوائر انتخابية يفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر يفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك 3 دوائر يفوز عنها 12 نائبا.