غداً..البرازيل في مواجهة مع الأرجنتين

غداً..البرازيل في مواجهة مع الأرجنتين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يتأهب منتخب البرازيل لاستضافة نظيره الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.وتقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تمام الساعة الـ 10 مساءً، غدا الأحد بالجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.ويأمل المنتخب البرازيلي الفوز بالمباراة للاستمرار بالصدارة والثأر من نجوم التانغو، بعد الخسارة أمامهم في نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.ورفع منتخب البرازيل رصيده للنقطة 21 بصدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد الفوز على مضيفه تشيلي، بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما بالساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، على ملعب “مونمينتال ديفيد أورلانو”، بالعاصمة سانتياغو، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات، متفوقا بفارق 6 نقاط عن منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 15 نقطة، والذي حقق الفوز على فنزويلا بنتيجة 3-1.على الجانب الآخر، يأمل المنتخب الأرجنتيني بتأكيد تفوقه أمام نجوم السامبا من أجل تعزيز التأهل مبكرًا لبطولة كأس العالم.

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