غداً..التصويت الخاص والنازحين

روسيا: استئناف أمريكا للتجارب النووية خطير جداً
واشنطن تمهل الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لتنفيذ حصر سلاح حزب الله
ترامب: الاغلاق الحكومي وراء خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات
أمريكا تقدم مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
إسرائيل قتلت (236)فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في غزة
وزارة المالية:أكثر من (82) مليار دولار الإيرادات من بيع النفط خلال ثمانية أشهر
النفط النيابية:تهريب النفط والغاز من قبل حكومة الإقليم ما زال مستمراً
شركة إكسون موبيل:نحتاج إلى “ضمان” لكي يكون الاستثمار مناسباً في العراق
استمرار ارتفاع الدولار لليوم الخامس على التوالي
خبير اقتصادي:(2.4)تريليون ديناراً حجم إنفاق البرلمان الحالي
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
البارزاني:العراق ليس دولة بل مجموعة من الدويلات
المالية النيابية:محافظ البنك المركزي فاشل ويجب تغييره
مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
أمريكا ترفض بشدة تصريح السوداني بنزع سلاح الميليشيات الحشدوية مقابل انسحاب قوات التحالف
