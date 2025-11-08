غداً..التصويت الخاص والنازحين

غداً..التصويت الخاص والنازحين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، أن التصويت الخاص سيبدأ يوم غد الأحد، عند الساعة السابعة صباحاً، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب من العسكريين، إلى جانب 26 ألف ناخز من النازحين.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان , إن “التصويت الخاص للعسكريين سيجري يوم غد من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بمشاركة 1,313,980 ناخباً عسكرياً، موزعين على 809 مراكز اقتراع تضم 4,501 محطة تصويت”.وأضافت الغلاي أن “التصويت الخاص للنازحين سيُجرى في اليوم نفسه من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بمشاركة 26,538 ناخباً نازحاً، في 27 مركز اقتراع تضم 97 محطة تصويت”.وأكدت المتحدثة أن “المفوضية أكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء التصويت الخاص في موعده”، مشددة على “التزامها بتوفير بيئة انتخابية آمنة وسلسة تضمن نزاهة العملية وشفافيتها”.وكان العراق قد دخل صباح اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، تزامناً مع نهاية الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني الجاري.وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “الحملة الانتخابية انتهت رسمياً، وسيُمنع ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً أي نشاط دعائي أو إعلامي يروّج لأي مرشح أو قائمة انتخابية، حتى انتهاء عملية التصويت”.وأضافت أن “الصمت الانتخابي يشمل جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، ويطال أيضاً التصويت الخاص بالأفراد المنخرطين في القطاعات الأمنية والدفاعية، وكذلك النازحين داخلياً، والذي سيجرى يوم الأحد (9 تشرين الثاني) قبل الانتخابات العامة”.وأشارت المفوضية إلى أن “الهدف من الصمت الانتخابي هو إتاحة بيئة هادئة ومتوازنة تُمكّن الناخب من اتخاذ قراره بحرية، بعيداً عن الضغوط أو التأثيرات الدعائية في اللحظات الأخيرة”.وفيما يتعلق بالإعلام والمنصات الرقمية، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات تعليمات واضحة بوجوب الامتناع عن بث أو نشر أي محتوى دعائي أو ترويجي لأي مرشح أو قائمة خلال فترة الصمت، مع التنبيه إلى أن أي مخالفة قد تُعرّض مرتكبها لغرامات مالية أو الإقصاء من السباق الانتخابي.

