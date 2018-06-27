غداً..التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، اليوم الاربعاء، ان هناك “تحشيد كبير” من قبل النواب لحضور جلسة يوم غد للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب.وقالت نعمة في تصريح صحفي لها اليوم، ان “هناك تحشيد كبير لجلسة الخميس للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب”.وبينت ان “النواب الذين تحشدوا للتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات هم أنفسهم من سيكملون النصاب للتصويت على التعديل الرابع”.واشارت الى ان “تمديد عمر مجلس النواب ليس من اجل النواب، وانما من اجل مراقبة العد والفرز اليدوي لحين المصادقة على النتائج”.واوضحت نعمة ان “النواب ما بعد التمديد سوف لا يتمتعون بأية امتيازات مالية، وانما يبقى دور البرلمان رقابي لمتابعة العد والفرز”.وختمت بالقول ان “مجلس النواب دوره رقابي، والانتخابات باعتراف الجميع مزورة، فلابد ان تكون هناك رقابة على عملية العد والفرز”.