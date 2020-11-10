غداً..التصويت على قانون الاقتراض

غداً..التصويت على قانون الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن اجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة من اجل تحديد سقف القروض المالية للحكومة ضمن قانون الاقتراض، مبينة ان القانون سيتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان ” اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء.”وأضاف كوجر، ان “اللجنة اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع الاخير معه امس الاثنين على تمرير قانون تمويل العجز المالي”، مبينا ان ” مبلغ الاقتراض المسموح به للحكومة في القانون ستحدده اللجنة في اجتماعها اليوم.وتابع ان “الحكومة طالبت 41 ترليون دينار ، لكن في الاجتماع تم تخفيض الرقم المبلغ الى 31 ترليون وان اللجنة ستحدد المبلغ بين 15 الى 20 ترليون وبما يضمن تأمين رواتب الموظفين والنفقات الضرورية”.

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