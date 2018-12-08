غداً.. التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين العراق والاتحاد الاوربي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت (8 كانون الأول 2018)، توقيع ثلاث اتفاقيات بين العراق والاتحاد الأوروبي، يوم غد.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان له، إن الاتفاقيات “واحدة في مجال ازالة الألغام، والثانية في مجال الطاقة، والثالثة في مجال دعم الادارات المحلية في المحافظات”.وأضاف، أن “التوقيع بشكل رسمي سيكون في الساعة ٨،٣٠ صباحا من يوم غد الأحد”.ودعا الهنداوي الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي خاص بالتوقيع، “سيعقده نائب رئيس الوزراء/ وزير التخطيط وكالة، فؤاد حسين، بالاشتراك مع ممثل الاتحاد الأوربي”.