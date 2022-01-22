غداً..الجامعة العربية تبحث الاعتداء الحوثي على أبو ظبي

غداً..الجامعة العربية تبحث الاعتداء الحوثي على أبو ظبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، ووكالة الأنباء الكويتية “كونا”.وقال مندوب الكويت الدائم لدي جامعة الدول العربية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير أحمد البكر، إن الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب الإمارات وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.وقالت واس، إن الإمارات طلبت في مذكرة رسمية عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة “الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي”.وأضافت “قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية”.وأعلنت شرطة أبوظبي الاثنين الماضي عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بسبب حريق اندلع جراء انفجار 3 صهاريج نقل بترولية في مطار أبوظبي أصابتها هجمات الطائرات المسيرة والتي أطلقتها الميليشيات الحوثية.

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