غداً..الحكيم في مسقط لمواصلة الجهود لإبعاد إيران من الحرب

غداً..الحكيم في مسقط لمواصلة الجهود لإبعاد إيران من الحرب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،الخميس، انه ينوي مغادرة بغداد غدا للتوجة الى سلطنة عمان في زيارة رسمية، لبحث قضايا المنطقة وحلحلة الازمة بين واشنطن وطهران.وذكر الحكيم في تغريدة عبر “تويتر”، “اغادر غدا بعون الله الى  سلطنة عُمان للقاء اخي معالي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ولاكمال المشاورات التي اجريناها في بغداد الاسبوع الماضي حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تمر بها المنطقة”.واضاف، ان” الهدف من الزيارة الاتفاق على خارطة طريق تكون قاعدة للمفاوضات لحلحلة ازمة المنطقة”.

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