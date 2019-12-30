غداً..الزوراء والمصافي على ملعب الأول

غداً..الزوراء والمصافي على ملعب الأول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يخوض نادي الزوراء، غداً الثلاثاء، مباراة ودية امام فريق المصافي استعداداً للملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.وقال مدرب الفريق باسم قاسم في تصريح  صحفي، إن “الفريق لم ينقطع يوماً عن تدريباته اليومية من اجل الحفاظ على جاهزيته تحضيراً لمواجهة بنديكور الاوزبكي في ملحق دوري ابطال آسيا”.وأوضح أن “الفريق سيلعب يوم غدٍ الثلاثاء مباراة ودية امام نادي المصافي في ملعب الزوراء في الشالجية في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد”.يذكر ان الزوراء سيدخل في معسكر تدريبي في تركيا استعداداً للملحق المؤهل لدوري الابطال.

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