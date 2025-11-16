غداً.. السوداني في الإقليم لبحث التحالف

غداً.. السوداني في الإقليم لبحث التحالف
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، الاحد، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور أربيل يوم غد الاثنين .وأضاف ، أن السوداني سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي الإقليم ،وتابع أن السوداني سيشارك في فعالية خاصة لمؤتمر MEPs في الجامعة الأميركية في دهوك.وتُعد هذه أول زيارة للسوداني إلى الإقليم بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة .

