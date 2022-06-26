غداً..السيسي في عُمان

غداً..السيسي في عُمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسُ جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان يوم غد   تستغرق يومين.جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني اليوم جاء فيه..»توطيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ودعمًا لأوجه التعاون الثنائي القائمة بينهما، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقًا ونماءً وازدهارًا، سيقوم – بمشيئة الله تعالى – الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق يومين ابتـداءً مـن يـوم غد الموافق السابع والعشرين من يونيو لعام 2022م، وسيتم خلال هذه الزيارة بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمةً لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية.

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