غداً..العبادي في البرلمان لبحث تمرير موانة 2018

غداً..العبادي في البرلمان لبحث تمرير موانة 2018
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن كتلة التغيير الكردية تافكة أحمد, الثلاثاء, عن عزم رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل السياسي غدا الأربعاء, مشيرة إلى أن الكتل ستقدم مقترحاتها بشأن تعديل الموازنة. وقالت أحمد في تصريح صحفي لها اليوم، إن “رئاسة مجلس النواب ستعقد مع رؤساء الكتل السياسية اجتماعا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث موضوع الموازنة يوم غد الأربعاء قبيل عقد الجلسة”. وأضافت أن “رؤساء  الكتل السياسية سيقدمون مطالبهم بشكل موحد إلى رئيس الوزراء فضلا عن مناقشة مناقلة أموال الموازنة وضمان عدم طعن العبادي بالتعديلات كما فعل في العام الماضي”. وأوضحت أحمد، أن “أهم التغييرات التي ستطالب بها الكتل السياسية هي زيادة نسبة إقليم كردستان إلى 17% بدلا من 12% فضلا عن مطالبتها بتغيير المصطلحات المستخدمة في القانون بضمنها محافظات شمال العراق وزيادة حصة البصرة وميسان من مخصصات البترودولار ورصد مبالغ كافية لاعمار المناطق المحررة”.

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