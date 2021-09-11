غداً..الكاظمي في طهران لتجديد الولاء والطاعة لرئيسي

غداً..الكاظمي في طهران لتجديد الولاء والطاعة لرئيسي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، السبت، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور إيران يوم غد الاحد.وقال المصدر،  إن “الكاظمي سيلتقي رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد في زيارة رسمية”.وأضاف، أن “وفدا حكوميا كبيرا سيرافق الكاظمي في زيارته إلى الطهران”.وأشار المصدر الحكومي العراقي، إلى أن “الكاظمي لن يبحث مع رئيسي  قطع إيران المياه عن العراق ، بل سيبحث معه تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وزيادة حجم صادراتها للعراق لتصل إلى 35 مليار دولار سنوياً ولطمأنه إيران بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية العام الحالي فقط. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *