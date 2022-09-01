غداً..المنتخب العراقي للناشئين أمام نظيره السعودي

غداً..المنتخب العراقي للناشئين أمام نظيره السعودي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه منتخبنا الوطني تحت 17 عاماً نظيره السعودي غداً الجمعة في لقاء مثير يحتضنه ملعب مستغانم، بالساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين الجارية بمدينة وهران الجزائرية.ويسعى منتخبنا الى مواصلة مشواره في البطولة وتجاوز عقبة الأخضر السعودي بالرغم من صعوبة المهمة، نظراً لقوة المنافس الذي يعد من أفضل منتخبات القارة الصفراء بالفئات العمرية.

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