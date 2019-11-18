غداً ..المنتخب الوطني بالزي الأخضر مع البحرين

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700 صفحة من الوثائق المسربة تؤكد على العمل الجاسوسي من قبل مسؤولي العراق لصالح إيران
نيويورك تايمز:المالكي والجعفري ومعظم وزراء الحكومات العراقية بعد 2003 مرتبطين بإيران
المالية النيابية:اتفاق عبد المهدي النفطية مع الإقليم ” مرفوضة”
فورتين:استخدام القوة المميتة ضد متظاهروا العراق من قبل قوات عبد المهدي “مأساة مطلقة”
أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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