غداً ..المنتخب الوطني بالزي الأخضر مع البحرين

غداً ..المنتخب الوطني بالزي الأخضر مع البحرين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، غدا الثلاثاء، نظيره البحريني في المملكة الاردنية الهاشمية.

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