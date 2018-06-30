غداً..النواب بلا حصانة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن اعضاء مجلس النواب سيفقدون “الحصانة” البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها طيلة السنوات الأربع الماضية ابتداءً من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه بإمكان القضاء أن يتخذ إجراءاته بحق النواب الذين عليهم مؤشرات او دعاوى.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي لها اليوم، إن “اليوم السبت (30 حزيران) هو آخر يوم في عمر مجلس النواب العراقي”، مؤكدة أن “النواب واعتبارا من يوم غد الأحد سيصبحون بلا حصانة”.وأضافت نصيف، أنه “بإمكان القضاء ان يتخذ إجراءاته بحق النواب الذي عليهم مؤشرات او دعاوى او قضايا خصوصا في الجانب الجنائي”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد كشف في تصريح اليوم السبت عن “تخلي” الكتل السياسية عن فكرة تمديد عمل مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة لن تتحول الى حكومة تصريف اعمال بعد دخول العراق في فراغ دستوري.