غداً..بارزاني وطالباني يجتمعان مع رؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي

غداً..بارزاني وطالباني يجتمعان مع رؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، أن رئيسها مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني سيجتمعان، يوم غد، مع رؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي، لبحث المسائل العالقة بين بغداد وأربيل، خاصة ما يتعلق بـ”الموازنة المالية والنفط والغاز”.وقال مصدر في مجلس وزراء إقليم كردستان، في بيان، أوردته حكومة الإقليم إن “رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، سيجتمعان غدا الاحد مع وفد من رؤساء الكتل الكردستانية واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب”.وأضاف، أن “الاجتماع، الذي سيعقد في مبنى مجلس الوزراء بأربيل، سيبحث المسائل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص القضايا المالية والموازنة والنفط والغاز”.

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