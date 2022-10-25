غداً..تحضيرات القمة العربية بمشاركة العراق

غداً..تحضيرات القمة العربية بمشاركة العراق
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 بغداد/ شبكة أخلار العراق- تنطلق غداً الأربعاء التحضيرات الأولية للقمة العربية في الجزائر بمشاركة وفد من كبار المسؤولين من الـعـراق وأعـضـاء الجامعة العربية وهـم الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بعدها يجتمع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ثم المندوبون الدائمون فوزراء الخارجية العرب .وانهت الجزائر كافة التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية في دورتها الـ31 يومي الأول والثاني من الشهر المقبل،حيث ستكون أول قمة عربية رقمية بدون أوراق. وتناقش القمة العربية عــدداً مـن الملفات المهمة والخاصة بالعمل العربي المشترك وكذلك القضية الفلسطينية والأزمات العربية في سوريا واليمن وليبيا والأمــن الغذائي العربي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.ومـن المقرر أن يغادر وفـد الأمانة العامة للجامعة العربية القاهرة متوجهاً إلى الجزائر اليوم الثلاثاء للمشاركة في التحضيرات الأولية للقمة التي تعد من القمم المهمة كونها تعقد بعد توقف سنتين بسبب جائحة “كورونا”. 

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