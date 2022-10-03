غداً..جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع العراقي

غداً..جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الامن الدولي، اليوم الاثنين، عقد جلسة خاصة بشأن الوضع في العراق يوم غد الثلاثاء.وقال بيان للأمم المتحدة، إنه “سيعقد مجلس الامن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول 2022، في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (5:00 مساء بتوقيت بغداد).

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