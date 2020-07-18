غداً..ظريف في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، يوم غد الاحد، الى بغداد في زيارة رسمية.ودعت الوزارة، الاعلاميين للحضور الى المؤتمر الصحفي بين الوزيرين.ومن المتوقع ان يلتقي ظريف بالرئاسات الثلاث، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.