غداً ..عطلة رسمية بعموم العراق بمناسبة أعياد الميلاد

غداً ..عطلة رسمية بعموم العراق بمناسبة أعياد الميلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اعتبار يوم غد الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن “مجلس الوزراء صوت على اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول 2024، عطلة رسمية، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة”.ومع اقتراب رأس السنة الميلادية فأن يوم الأربعاء المقبل 1/1 عطلة رسمية للمكون المسيحي.

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