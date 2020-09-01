غداً…ماكرون والبارزاني في بغداد لحسم الإتفاق المالي والنفطي بين بغداد وأربيل!!

غداً…ماكرون والبارزاني في بغداد لحسم الإتفاق المالي والنفطي بين بغداد وأربيل!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستعد العراق لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم غد الأربعاء، وهي أول زيارة رسمية لرئيس دولة رفيع، منذ تولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في أيار الماضي.   ومنذ العام الماضي، في فترة حكم رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، كان يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العراق، لكن الزيارة تأجلت لأسباب غير معروفة.   وسيجري استقبال رسمي في القصر الرئاسي بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حيث يستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.   وأفاد مصدر مطلع لوسائل الإعلام ، أن “رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، سيكون في بغداد يوم غدا الأربعاء، للقاء المسؤولين في بغداد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب قصر جدول زيارة ماكرون الذي لن يكون بوسعه الذهاب إلى أربيل”.   ومن جانب أخر، قال المصدر إن “ماكرون سيلتقي صالح والكاظمي لبحث عدد من القضايا، أبرزها التعاقدات العراقية الفرنسية فيما يتعلق بالتسليح، والتوغل التركي داخل الاراضي العراقية”.   وهذا يعكس رسالة فرنسا التي حملها وزير خارجيتها جان إيف لودريان لدى زيارته بغداد في شهر تموز الماضي، بأنه على بغداد أن “تنأى بنفسها عن التوترات الاقليمية”.وفي السابع والعشرين من آب الماضي، قامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة إلى العراق، التقت خلالها مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان العراق.وحلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس اثنين، في بيروت، بعد ساعات من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة وهي الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إلى لبنان خلال شهر واحد بعد انفجار مرفأ بيروت وتأزم الوضع السياسي في لبنان.

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