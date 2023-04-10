غداً..منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل.وسيقص القاسم والصناعة، شريط الجولة في المباراة التي تقام على ملعب كربلاء الدولي.كما سيتواجه النفط والديوانية، والنجف أمام زاخو وكربلاء مقابل الكرخ.وفي الأربعاء المقبل سيخوض الطلبة مواجهة مهمة مع الحدود بينما يلعب الزوراء مع ضيفه نوروز.وبمباراة ديربي يلتقي أربيل ودهوك.وستشهد الجولة مواجهة قوية بين نفط الوسط والشرطة.وفي ختام الجولة سيلتقي الكهرباء ونفط البصرة والقوة الجوية ونفط ميسان.وعلى صعيد مسابقة كأس العراق قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، تأجيل مباراة الشرطة والقوة الجوية في ثمن نهائي البطولة.وجاء القرار لفسح المجال للقوة الجوية للتحضير لمواجهة الإياب أمام الشباب السعودي، يوم 16 من الشهر الجاري في الرياض بكأس الملك سلمان للأندية العربية.واعتمدت لجنة المسابقات يومي 13 و14 من الشهر الجاري لانطلاق مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العراق.ويقام في اليوم الأول 3 مواجهات (أمانة بغداد مع الكرخ، الحدود مع الشرقاط، ونفط ميسان مع كربلاء).وتستكمل المباريات في اليوم الثاني بإجراء 4 مواجهات (أربيل مع نفط الوسط، الزوراء مع نفط البصرة، المصافي مع البحري ودهوك مع الطلبة).