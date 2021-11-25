غداً.. منتخبنا الشبابي ونظيره اليمني في ملعب البصرة

غداً.. منتخبنا الشبابي ونظيره اليمني في ملعب البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستأنف منتخبنا الشبابي، يوم غد الجمعة ، مبارياته باطار منافسات المجموعة الاولى لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب اسيا للشباب بنسختها الثانية عندما يواجه شقيقه اليمني في ملعب البصرة الدولي.وكان منتخبنا قد حصل على انتظار في الجولة الرابعة التي جرت مبارياتها الثلاثاء الماضي.وفي ضوء مباراتي الجمعة ستتوضح معالم الصراع التنافسي على المركز الاول في المجموعة والذي يتيح لصاحبه مواجهة بطل المجموعة الثانية المقامة حاليا في اربيل وصولا لاحراز اللقب .وستقام المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة بغداد، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة تسبقها في الساعة الخامسة عصرا مباراة فلسطين والكويت. 

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