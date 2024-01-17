غداً.. مواجهة المنتخب العراقي بكرة اليد مع نظيره الكوري الجنوبي

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بنك جي بي مورغان يستعد لفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية أهلية
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وزير الدفاع:نرفض العدوان الإيراني على العراق وبالإمكان تعليق الإتفاق الأمني معها
الحدود:إلقاء القبض على(13) ألف متسلل خلال 2023 (99%) منهم قادمين من إيران بما فيهم تجار المخدرات
وزارة المالية:(121) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال(11) شهراً (93%) منها من بيع النفط
العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد
العراق يستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل وقيادي في بدر رئيساً للجنة التحقيقية!
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