غداً..مواجهة بين العراق والبحرين ضمن بطولة كأس الخليج/26

غداً..مواجهة بين العراق والبحرين ضمن بطولة كأس الخليج/26
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي منتخب العراق بنظيره البحريني في مباراة مهمة يوم غد الأربعاء ، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26″، التي تحتضنها الكويت.ويسعى كلا المنتخبان إلى الفوز على استاد جابر الأحمد الدولي في المباراة الحاسمة، من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.وفاز منتخب العراق في الجولة الأولى على اليمن بهدف نظيف، بينما حقق منتخب البحرين انتصارا غاليا أمام السعودية بنتيجة 3-2.

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